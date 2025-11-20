PUMPAI Cijena danas

Trenutačna cijena PUMPAI (PUMPAI) danas je $ 0.00006221, s promjenom od 4.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUMPAI u USD je $ 0.00006221 po PUMPAI.

PUMPAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,524.11, s količinom u optjecaju od 265.61M PUMPAI. Tijekom posljednja 24 sata, PUMPAI trgovao je između $ 0.00006053 (niska) i $ 0.00006728 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.085682, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004822.

U kratkoročnim performansama, PUMPAI se kretao -1.42% u posljednjem satu i -16.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PUMPAI (PUMPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K Količina u optjecaju 265.61M 265.61M 265.61M Ukupna količina 999,853,539.93107 999,853,539.93107 999,853,539.93107

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUMPAI je $ 16.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPAI je 265.61M, s ukupnom količinom od 999853539.93107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.20K.