PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Informacije Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Službena web stranica: https://pumptrumpsol.fun/ Kupi PUMPTRUMP odmah!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K Ukupna količina: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Količina u optjecaju: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.05K $ 9.05K $ 9.05K Povijesni maksimum: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUMPTRUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUMPTRUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUMPTRUMP tokena, istražite PUMPTRUMP cijenu tokena uživo!

PUMPTRUMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUMPTRUMP? Naša PUMPTRUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUMPTRUMP predviđanje cijene tokena odmah!

