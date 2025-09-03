Više o PUMPTRUMP

PUMP TRUMP Logotip

PUMP TRUMP Cijena (PUMPTRUMP)

Neuvršten

1 PUMPTRUMP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:22:48 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.54%

+3.54%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUMPTRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUMPTRUMP je $ 0.0030988, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUMPTRUMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

$ 8.91K
$ 8.91K$ 8.91K

--
----

$ 8.91K
$ 8.91K$ 8.91K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,214.879345
999,549,214.879345 999,549,214.879345

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUMP TRUMP je $ 8.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPTRUMP je 999.55M, s ukupnom količinom od 999549214.879345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.91K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUMP TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUMP TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUMP TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUMP TRUMP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.63%
60 dana$ 0+47.90%
90 dana$ 0--

Što je PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Službena web-stranica

PUMP TRUMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUMP TRUMP.

Provjerite PUMP TRUMP predviđanje cijene sada!

PUMPTRUMP u lokalnim valutama

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUMPTRUMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Koliko PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) vrijedi danas?
Cijena PUMPTRUMP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUMPTRUMP u USD?
Trenutačna cijena PUMPTRUMP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUMP TRUMP?
Tržišna kapitalizacija za PUMPTRUMP je $ 8.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUMPTRUMP?
Količina u optjecaju za PUMPTRUMP je 999.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP je postigao ATH cijenu od 0.0030988 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUMPTRUMP?
24-satni obujam trgovanja za PUMPTRUMP je -- USD.
Hoće li PUMPTRUMP još narasti ove godine?
PUMPTRUMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUMPTRUMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:22:48 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.