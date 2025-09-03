PULSR ($PULSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005187 $ 0.00005187 $ 0.00005187 24-satna najniža cijena $ 0.00005498 $ 0.00005498 $ 0.00005498 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00005187$ 0.00005187 $ 0.00005187 24-satna najviša cijena $ 0.00005498$ 0.00005498 $ 0.00005498 Najviša cijena ikada $ 0.00378109$ 0.00378109 $ 0.00378109 Najniža cijena $ 0.00004419$ 0.00004419 $ 0.00004419 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) +5.03% Promjena cijene (7D) +5.03%

PULSR ($PULSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005349. Tijekom protekla 24 sata, $PULSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005187 i najviše cijene $ 0.00005498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PULSR je $ 0.00378109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PULSR se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i +5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PULSR ($PULSR)

Tržišna kapitalizacija $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PULSR je $ 53.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PULSR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.42K.