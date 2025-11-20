PulseChain Peacock Cijena danas

Trenutačna cijena PulseChain Peacock (PCOCK) danas je $ 0.00885959, s promjenom od 5.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PCOCK u USD je $ 0.00885959 po PCOCK.

PulseChain Peacock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,491,710, s količinom u optjecaju od 845.60M PCOCK. Tijekom posljednja 24 sata, PCOCK trgovao je između $ 0.00859458 (niska) i $ 0.00954899 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02875, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00191136.

U kratkoročnim performansama, PCOCK se kretao -0.20% u posljednjem satu i -42.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PulseChain Peacock (PCOCK)

Tržišna kapitalizacija $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Količina u optjecaju 845.60M 845.60M 845.60M Ukupna količina 845,604,423.3564984 845,604,423.3564984 845,604,423.3564984

