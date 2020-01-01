PULSAR (PLSR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PULSAR (PLSR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PULSAR (PLSR) Informacije Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Službena web stranica: https://pulsar.game/home Bijela knjiga: https://whitepaper.pulsar.game/ Kupi PLSR odmah!

PULSAR (PLSR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PULSAR (PLSR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 389.92K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 256.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.52M Povijesni maksimum: $ 0.03792595 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0015197

PULSAR (PLSR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PULSAR (PLSR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLSR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLSR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLSR tokena, istražite PLSR cijenu tokena uživo!

PLSR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLSR? Naša PLSR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

