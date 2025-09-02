PULSAR Cijena (PLSR)
PULSAR (PLSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0015197. Tijekom protekla 24 sata, PLSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLSR je $ 0.03792595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLSR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija PULSAR je $ 389.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLSR je 256.58M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PULSAR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PULSAR u USD iznosila je $ +0.0133475112.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PULSAR u USD iznosila je $ -0.0012987298.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PULSAR u USD iznosila je $ -0.013179887656098325.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ +0.0133475112
|+878.30%
|60 dana
|$ -0.0012987298
|-85.45%
|90 dana
|$ -0.013179887656098325
|-89.66%
Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR.
