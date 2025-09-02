PULSAR (PLSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03792595$ 0.03792595 $ 0.03792595 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PULSAR (PLSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0015197. Tijekom protekla 24 sata, PLSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLSR je $ 0.03792595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLSR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PULSAR (PLSR)

Tržišna kapitalizacija $ 389.92K$ 389.92K $ 389.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Količina u optjecaju 256.58M 256.58M 256.58M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PULSAR je $ 389.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLSR je 256.58M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.