Pug Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Pug Inu (PUG) danas je --, s promjenom od 3.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUG u USD je -- po PUG.

Pug Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 57,868, s količinom u optjecaju od 354.41T PUG. Tijekom posljednja 24 sata, PUG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PUG se kretao -1.12% u posljednjem satu i -23.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pug Inu (PUG)

Tržišna kapitalizacija $ 57.87K$ 57.87K $ 57.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.87K$ 57.87K $ 57.87K Količina u optjecaju 354.41T 354.41T 354.41T Ukupna količina 354,414,153,566,042.25 354,414,153,566,042.25 354,414,153,566,042.25

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pug Inu je $ 57.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUG je 354.41T, s ukupnom količinom od 354414153566042.25. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.87K.