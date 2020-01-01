Puffy (PUFFY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Puffy (PUFFY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Puffy (PUFFY) Informacije $PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world. Službena web stranica: https://puffy.wtf Bijela knjiga: https://puffy.wtf Kupi PUFFY odmah!

Puffy (PUFFY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Puffy (PUFFY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.33K $ 101.33K $ 101.33K Ukupna količina: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B Količina u optjecaju: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.33K $ 101.33K $ 101.33K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Puffy (PUFFY)

Puffy (PUFFY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Puffy (PUFFY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUFFY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUFFY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUFFY tokena, istražite PUFFY cijenu tokena uživo!

PUFFY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUFFY? Naša PUFFY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUFFY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!