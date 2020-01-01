Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Puff The Dragon (PUFF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Puff The Dragon (PUFF) Informacije What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Službena web stranica: https://puffthedragon.xyz/ Kupi PUFF odmah!

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Puff The Dragon (PUFF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.96M $ 72.96M $ 72.96M Ukupna količina: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Količina u optjecaju: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.96M $ 72.96M $ 72.96M Povijesni maksimum: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Povijesni minimum: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Trenutna cijena: $ 0.082071 $ 0.082071 $ 0.082071 Saznajte više o cijeni Puff The Dragon (PUFF)

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Puff The Dragon (PUFF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUFF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUFF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUFF tokena, istražite PUFF cijenu tokena uživo!

