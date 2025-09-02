Puff The Dragon (PUFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.081853 $ 0.081853 $ 0.081853 24-satna najniža cijena $ 0.083491 $ 0.083491 $ 0.083491 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.081853$ 0.081853 $ 0.081853 24-satna najviša cijena $ 0.083491$ 0.083491 $ 0.083491 Najviša cijena ikada $ 0.330448$ 0.330448 $ 0.330448 Najniža cijena $ 0.03916614$ 0.03916614 $ 0.03916614 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.17%

Puff The Dragon (PUFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.083165. Tijekom protekla 24 sata, PUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.081853 i najviše cijene $ 0.083491, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFF je $ 0.330448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03916614.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFF se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Puff The Dragon (PUFF)

Tržišna kapitalizacija $ 73.96M$ 73.96M $ 73.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.96M$ 73.96M $ 73.96M Količina u optjecaju 888.89M 888.89M 888.89M Ukupna količina 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Puff The Dragon je $ 73.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFF je 888.89M, s ukupnom količinom od 888888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.96M.