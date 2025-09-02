Više o PUFF

PUFF Informacije o cijeni

PUFF Službena web stranica

PUFF Tokenomija

PUFF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Puff The Dragon Logotip

Puff The Dragon Cijena (PUFF)

Neuvršten

1 PUFF u USD cijena uživo:

$0.083142
$0.083142$0.083142
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Puff The Dragon (PUFF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:28 (UTC+8)

Puff The Dragon (PUFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.081853
$ 0.081853$ 0.081853
24-satna najniža cijena
$ 0.083491
$ 0.083491$ 0.083491
24-satna najviša cijena

$ 0.081853
$ 0.081853$ 0.081853

$ 0.083491
$ 0.083491$ 0.083491

$ 0.330448
$ 0.330448$ 0.330448

$ 0.03916614
$ 0.03916614$ 0.03916614

-0.07%

-0.11%

-0.17%

-0.17%

Puff The Dragon (PUFF) cijena u stvarnom vremenu je $0.083165. Tijekom protekla 24 sata, PUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.081853 i najviše cijene $ 0.083491, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUFF je $ 0.330448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03916614.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUFF se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Puff The Dragon (PUFF)

$ 73.96M
$ 73.96M$ 73.96M

--
----

$ 73.96M
$ 73.96M$ 73.96M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Puff The Dragon je $ 73.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUFF je 888.89M, s ukupnom količinom od 888888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.96M.

Puff The Dragon (PUFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Puff The Dragon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Puff The Dragon u USD iznosila je $ +0.0016878336.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Puff The Dragon u USD iznosila je $ +0.0142478693.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Puff The Dragon u USD iznosila je $ +0.00985453159777737.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.11%
30 dana$ +0.0016878336+2.03%
60 dana$ +0.0142478693+17.13%
90 dana$ +0.00985453159777737+13.44%

Što je Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Puff The Dragon (PUFF)

Službena web-stranica

Puff The Dragon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Puff The Dragon (PUFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Puff The Dragon (PUFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Puff The Dragon.

Provjerite Puff The Dragon predviđanje cijene sada!

PUFF u lokalnim valutama

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Puff The Dragon (PUFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Puff The Dragon (PUFF)

Koliko Puff The Dragon (PUFF) vrijedi danas?
Cijena PUFF uživo u USD je 0.083165 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUFF u USD?
Trenutačna cijena PUFF u USD je $ 0.083165. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Puff The Dragon?
Tržišna kapitalizacija za PUFF je $ 73.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUFF?
Količina u optjecaju za PUFF je 888.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUFF?
PUFF je postigao ATH cijenu od 0.330448 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUFF?
PUFF je vidio ATL cijenu od 0.03916614 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUFF?
24-satni obujam trgovanja za PUFF je -- USD.
Hoće li PUFF još narasti ove godine?
PUFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:28 (UTC+8)

Puff The Dragon (PUFF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.