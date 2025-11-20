PudgyStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena PudgyStrategy (PUDGYSTR) danas je $ 0.00109139, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUDGYSTR u USD je $ 0.00109139 po PUDGYSTR.

PudgyStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,092,722, s količinom u optjecaju od 1.00B PUDGYSTR. Tijekom posljednja 24 sata, PUDGYSTR trgovao je između $ 0.00101939 (niska) i $ 0.00110446 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0254713, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00101009.

U kratkoročnim performansama, PUDGYSTR se kretao +0.58% u posljednjem satu i -28.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

