$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.
Razumijevanje tokenomike PUCCA ($PUCCA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $PUCCA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $PUCCA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $PUCCA tokena, istražite $PUCCA cijenu tokena uživo!
