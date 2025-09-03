PUCCA ($PUCCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00459185$ 0.00459185 $ 0.00459185 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) +28.66% Promjena cijene (7D) +28.66%

PUCCA ($PUCCA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PUCCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PUCCA je $ 0.00459185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PUCCA se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +28.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUCCA ($PUCCA)

Tržišna kapitalizacija $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Količina u optjecaju 840.00M 840.00M 840.00M Ukupna količina 839,999,981.1 839,999,981.1 839,999,981.1

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUCCA je $ 25.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PUCCA je 840.00M, s ukupnom količinom od 839999981.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.35K.