Public Mint Cijena danas

Trenutačna cijena Public Mint (MINT) danas je $ 0.00018193, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINT u USD je $ 0.00018193 po MINT.

Public Mint trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,381.75, s količinom u optjecaju od 106.53M MINT. Tijekom posljednja 24 sata, MINT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.36, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003529.

U kratkoročnim performansama, MINT se kretao -- u posljednjem satu i -15.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Public Mint (MINT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.48K$ 45.48K $ 45.48K Količina u optjecaju 106.53M 106.53M 106.53M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Public Mint je $ 19.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINT je 106.53M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.48K.