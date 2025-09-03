PUBLC (PUBLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01290746$ 0.01290746 $ 0.01290746 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PUBLC (PUBLX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUBLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUBLX je $ 0.01290746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUBLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUBLC (PUBLX)

Tržišna kapitalizacija $ 49.03K$ 49.03K $ 49.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.35M$ 13.35M $ 13.35M Količina u optjecaju 367.28M 367.28M 367.28M Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUBLC je $ 49.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUBLX je 367.28M, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.35M.