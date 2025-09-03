Više o PUBLX

PUBLC Logotip

PUBLC Cijena (PUBLX)

Neuvršten

1 PUBLX u USD cijena uživo:

$0.0001335
$0.0001335$0.0001335
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PUBLC (PUBLX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:34:55 (UTC+8)

PUBLC (PUBLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01290746
$ 0.01290746$ 0.01290746

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PUBLC (PUBLX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUBLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUBLX je $ 0.01290746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUBLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUBLC (PUBLX)

$ 49.03K
$ 49.03K$ 49.03K

--
----

$ 13.35M
$ 13.35M$ 13.35M

367.28M
367.28M 367.28M

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUBLC je $ 49.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUBLX je 367.28M, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.35M.

PUBLC (PUBLX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUBLC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUBLC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUBLC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUBLC u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.26%
60 dana$ 0-14.41%
90 dana$ 0--

Što je PUBLC (PUBLX)

PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PUBLC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUBLC (PUBLX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUBLC (PUBLX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUBLC.

Provjerite PUBLC predviđanje cijene sada!

PUBLX u lokalnim valutama

PUBLC (PUBLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUBLC (PUBLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUBLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUBLC (PUBLX)

Koliko PUBLC (PUBLX) vrijedi danas?
Cijena PUBLX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUBLX u USD?
Trenutačna cijena PUBLX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUBLC?
Tržišna kapitalizacija za PUBLX je $ 49.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUBLX?
Količina u optjecaju za PUBLX je 367.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUBLX?
PUBLX je postigao ATH cijenu od 0.01290746 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUBLX?
PUBLX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUBLX?
24-satni obujam trgovanja za PUBLX je -- USD.
Hoće li PUBLX još narasti ove godine?
PUBLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUBLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:34:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.