Pubhouse Dominance Index Cijena danas

Trenutačna cijena Pubhouse Dominance Index (PUB) danas je --, s promjenom od 5.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUB u USD je -- po PUB.

Pubhouse Dominance Index trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 196,929, s količinom u optjecaju od 975.35M PUB. Tijekom posljednja 24 sata, PUB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00208552, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PUB se kretao -1.10% u posljednjem satu i -31.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pubhouse Dominance Index (PUB)

Tržišna kapitalizacija $ 196.93K$ 196.93K $ 196.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.93K$ 196.93K $ 196.93K Količina u optjecaju 975.35M 975.35M 975.35M Ukupna količina 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pubhouse Dominance Index je $ 196.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUB je 975.35M, s ukupnom količinom od 975350230.661. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.93K.