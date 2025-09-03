PsyFi (PSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.422114$ 0.422114 $ 0.422114 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) +2.69% Promjena cijene (7D) +2.69%

PsyFi (PSY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSY je $ 0.422114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PsyFi (PSY)

Tržišna kapitalizacija $ 101.97K$ 101.97K $ 101.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.97K$ 256.97K $ 256.97K Količina u optjecaju 396.81M 396.81M 396.81M Ukupna količina 999,999,879.0 999,999,879.0 999,999,879.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PsyFi je $ 101.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSY je 396.81M, s ukupnom količinom od 999999879.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.97K.