PsyDAO (PSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.056047 $ 0.056047 $ 0.056047 24-satna najniža cijena $ 0.067702 $ 0.067702 $ 0.067702 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.056047$ 0.056047 $ 0.056047 24-satna najviša cijena $ 0.067702$ 0.067702 $ 0.067702 Najviša cijena ikada $ 0.82386$ 0.82386 $ 0.82386 Najniža cijena $ 0.01924624$ 0.01924624 $ 0.01924624 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -6.75% Promjena cijene (7D) -17.51% Promjena cijene (7D) -17.51%

PsyDAO (PSY) cijena u stvarnom vremenu je $0.062723. Tijekom protekla 24 sata, PSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.056047 i najviše cijene $ 0.067702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSY je $ 0.82386, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01924624.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSY se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -6.75% u posljednjih 24 sata i -17.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PsyDAO (PSY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Količina u optjecaju 39.47M 39.47M 39.47M Ukupna količina 102,334,155.0 102,334,155.0 102,334,155.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PsyDAO je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSY je 39.47M, s ukupnom količinom od 102334155.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.42M.