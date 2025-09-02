Više o PSY

PSY Informacije o cijeni

PSY Službena web stranica

PSY Tokenomija

PSY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PsyDAO Logotip

PsyDAO Cijena (PSY)

Neuvršten

1 PSY u USD cijena uživo:

$0.062723
$0.062723$0.062723
-6.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PsyDAO (PSY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:02:20 (UTC+8)

PsyDAO (PSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.056047
$ 0.056047$ 0.056047
24-satna najniža cijena
$ 0.067702
$ 0.067702$ 0.067702
24-satna najviša cijena

$ 0.056047
$ 0.056047$ 0.056047

$ 0.067702
$ 0.067702$ 0.067702

$ 0.82386
$ 0.82386$ 0.82386

$ 0.01924624
$ 0.01924624$ 0.01924624

-1.04%

-6.75%

-17.51%

-17.51%

PsyDAO (PSY) cijena u stvarnom vremenu je $0.062723. Tijekom protekla 24 sata, PSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.056047 i najviše cijene $ 0.067702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSY je $ 0.82386, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01924624.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSY se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -6.75% u posljednjih 24 sata i -17.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PsyDAO (PSY)

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

--
----

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

39.47M
39.47M 39.47M

102,334,155.0
102,334,155.0 102,334,155.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PsyDAO je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSY je 39.47M, s ukupnom količinom od 102334155.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.42M.

PsyDAO (PSY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PsyDAO u USD iznosila je $ -0.00454662794189431.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PsyDAO u USD iznosila je $ +0.0703746791.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PsyDAO u USD iznosila je $ +0.0829229735.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PsyDAO u USD iznosila je $ -0.05028584748330108.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00454662794189431-6.75%
30 dana$ +0.0703746791+112.20%
60 dana$ +0.0829229735+132.21%
90 dana$ -0.05028584748330108-44.49%

Što je PsyDAO (PSY)

PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PsyDAO (PSY)

Službena web-stranica

PsyDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PsyDAO (PSY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PsyDAO (PSY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PsyDAO.

Provjerite PsyDAO predviđanje cijene sada!

PSY u lokalnim valutama

PsyDAO (PSY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PsyDAO (PSY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PsyDAO (PSY)

Koliko PsyDAO (PSY) vrijedi danas?
Cijena PSY uživo u USD je 0.062723 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PSY u USD?
Trenutačna cijena PSY u USD je $ 0.062723. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PsyDAO?
Tržišna kapitalizacija za PSY je $ 2.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PSY?
Količina u optjecaju za PSY je 39.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSY?
PSY je postigao ATH cijenu od 0.82386 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSY?
PSY je vidio ATL cijenu od 0.01924624 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PSY?
24-satni obujam trgovanja za PSY je -- USD.
Hoće li PSY još narasti ove godine?
PSY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:02:20 (UTC+8)

PsyDAO (PSY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.