PSX Cijena danas

Trenutačna cijena PSX (PSX) danas je --, s promjenom od 1.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PSX u USD je -- po PSX.

PSX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 343,495, s količinom u optjecaju od 1.00B PSX. Tijekom posljednja 24 sata, PSX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0020021, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PSX se kretao -0.44% u posljednjem satu i -20.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PSX (PSX)

Tržišna kapitalizacija $ 343.50K$ 343.50K $ 343.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 343.50K$ 343.50K $ 343.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

