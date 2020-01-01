PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PSEUDO REALITY (PSEUDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Informacije PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. Službena web stranica: https://pseudo.zone/ Bijela knjiga: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8 Kupi PSEUDO odmah!

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PSEUDO REALITY (PSEUDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.00K $ 92.00K $ 92.00K Ukupna količina: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Količina u optjecaju: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.00K $ 92.00K $ 92.00K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011514 $ 0.00011514 $ 0.00011514 Saznajte više o cijeni PSEUDO REALITY (PSEUDO)

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PSEUDO REALITY (PSEUDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PSEUDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PSEUDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PSEUDO tokena, istražite PSEUDO cijenu tokena uživo!

