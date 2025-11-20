Pryzm Cijena danas

Trenutačna cijena Pryzm (PRYZM) danas je $ 0.00128665, s promjenom od 3.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRYZM u USD je $ 0.00128665 po PRYZM.

Pryzm trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 320,042, s količinom u optjecaju od 248.74M PRYZM. Tijekom posljednja 24 sata, PRYZM trgovao je između $ 0.00127187 (niska) i $ 0.0013323 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.120383, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PRYZM se kretao -- u posljednjem satu i -5.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pryzm (PRYZM)

Tržišna kapitalizacija $ 320.04K$ 320.04K $ 320.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Količina u optjecaju 248.74M 248.74M 248.74M Ukupna količina 1,060,832,236.327641 1,060,832,236.327641 1,060,832,236.327641

