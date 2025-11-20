Prystine Cijena danas

Trenutačna cijena Prystine (PRYS) danas je $ 0.00022172, s promjenom od 0.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRYS u USD je $ 0.00022172 po PRYS.

Prystine trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 221,718, s količinom u optjecaju od 999.98M PRYS. Tijekom posljednja 24 sata, PRYS trgovao je između $ 0.00020311 (niska) i $ 0.00022438 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00595177, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00020297.

U kratkoročnim performansama, PRYS se kretao -- u posljednjem satu i -24.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Prystine (PRYS)

Tržišna kapitalizacija $ 221.72K$ 221.72K $ 221.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 221.72K$ 221.72K $ 221.72K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,984,224.226141 999,984,224.226141 999,984,224.226141

