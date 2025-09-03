Prove Mom Wrong ($PMW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000818 $ 0.00000818 $ 0.00000818 24-satna najniža cijena $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000818$ 0.00000818 $ 0.00000818 24-satna najviša cijena $ 0.0000086$ 0.0000086 $ 0.0000086 Najviša cijena ikada $ 0.0003761$ 0.0003761 $ 0.0003761 Najniža cijena $ 0.00000609$ 0.00000609 $ 0.00000609 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.62% Promjena cijene (7D) +13.83% Promjena cijene (7D) +13.83%

Prove Mom Wrong ($PMW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000849. Tijekom protekla 24 sata, $PMWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000818 i najviše cijene $ 0.0000086, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PMW je $ 0.0003761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PMW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i +13.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prove Mom Wrong ($PMW)

Tržišna kapitalizacija $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Količina u optjecaju 999.60M 999.60M 999.60M Ukupna količina 999,602,223.268761 999,602,223.268761 999,602,223.268761

