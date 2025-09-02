ProtoKOLs (KOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03592898 24-satna najviša cijena $ 0.163434 Najviša cijena ikada $ 2.74 Najniža cijena $ 0.03592898 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -1.82% Promjena cijene (7D) -9.42%

ProtoKOLs (KOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.160448. Tijekom protekla 24 sata, KOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03592898 i najviše cijene $ 0.163434, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOL je $ 2.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03592898.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOL se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ProtoKOLs (KOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.60M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.60M Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ProtoKOLs je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOL je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.