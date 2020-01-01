Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Proteo DeFi (PROTEO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX's already established solid tools. Službena web stranica: https://proteodefi.com/ Bijela knjiga: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Proteo DeFi (PROTEO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 176.79K $ 176.79K $ 176.79K Ukupna količina: $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Količina u optjecaju: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 262.25K $ 262.25K $ 262.25K Povijesni maksimum: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Povijesni minimum: $ 0.01850544 $ 0.01850544 $ 0.01850544 Trenutna cijena: $ 0.01872516 $ 0.01872516 $ 0.01872516 Saznajte više o cijeni Proteo DeFi (PROTEO)

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Proteo DeFi (PROTEO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROTEO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROTEO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROTEO tokena, istražite PROTEO cijenu tokena uživo!

PROTEO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROTEO? Naša PROTEO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

