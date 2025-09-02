Proteo DeFi (PROTEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01913575 $ 0.01913575 $ 0.01913575 24-satna najniža cijena $ 0.01988093 $ 0.01988093 $ 0.01988093 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01913575$ 0.01913575 $ 0.01913575 24-satna najviša cijena $ 0.01988093$ 0.01988093 $ 0.01988093 Najviša cijena ikada $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Najniža cijena $ 0.01850544$ 0.01850544 $ 0.01850544 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) -6.93% Promjena cijene (7D) -6.93%

Proteo DeFi (PROTEO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01962921. Tijekom protekla 24 sata, PROTEOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01913575 i najviše cijene $ 0.01988093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROTEO je $ 1.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01850544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROTEO se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -6.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Proteo DeFi (PROTEO)

Tržišna kapitalizacija $ 185.05K$ 185.05K $ 185.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 274.47K$ 274.47K $ 274.47K Količina u optjecaju 9.42M 9.42M 9.42M Ukupna količina 13,967,729.0 13,967,729.0 13,967,729.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Proteo DeFi je $ 185.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROTEO je 9.42M, s ukupnom količinom od 13967729.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.47K.