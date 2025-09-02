Više o PROTEO

Proteo DeFi Logotip

Proteo DeFi Cijena (PROTEO)

1 PROTEO u USD cijena uživo:

$0.01962921
$0.01962921
-0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Proteo DeFi (PROTEO)
Proteo DeFi (PROTEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.86%

-0.46%

-6.93%

-6.93%

Proteo DeFi (PROTEO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01962921. Tijekom protekla 24 sata, PROTEOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01913575 i najviše cijene $ 0.01988093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROTEO je $ 1.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01850544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROTEO se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -6.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Proteo DeFi (PROTEO)

$ 185.05K
$ 185.05K$ 185.05K

$ 274.47K
$ 274.47K$ 274.47K

9.42M
9.42M 9.42M

13,967,729.0
13,967,729.0 13,967,729.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Proteo DeFi je $ 185.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROTEO je 9.42M, s ukupnom količinom od 13967729.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.47K.

Proteo DeFi (PROTEO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Proteo DeFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Proteo DeFi u USD iznosila je $ -0.0023205396.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Proteo DeFi u USD iznosila je $ -0.0016621426.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Proteo DeFi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.46%
30 dana$ -0.0023205396-11.82%
60 dana$ -0.0016621426-8.46%
90 dana$ 0--

Što je Proteo DeFi (PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

Resurs Proteo DeFi (PROTEO)

Službena web-stranica

Proteo DeFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Proteo DeFi (PROTEO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Proteo DeFi (PROTEO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Proteo DeFi.

Provjerite Proteo DeFi predviđanje cijene sada!

PROTEO u lokalnim valutama

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Proteo DeFi (PROTEO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROTEO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Proteo DeFi (PROTEO)

Koliko Proteo DeFi (PROTEO) vrijedi danas?
Cijena PROTEO uživo u USD je 0.01962921 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROTEO u USD?
Trenutačna cijena PROTEO u USD je $ 0.01962921. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Proteo DeFi?
Tržišna kapitalizacija za PROTEO je $ 185.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROTEO?
Količina u optjecaju za PROTEO je 9.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROTEO?
PROTEO je postigao ATH cijenu od 1.83 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROTEO?
PROTEO je vidio ATL cijenu od 0.01850544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROTEO?
24-satni obujam trgovanja za PROTEO je -- USD.
Hoće li PROTEO još narasti ove godine?
PROTEO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROTEO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
