Proprietary Trading Network (SN8) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 11.33 $ 11.33 $ 11.33 24-satna najniža cijena $ 12.34 $ 12.34 $ 12.34 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 11.33$ 11.33 $ 11.33 24-satna najviša cijena $ 12.34$ 12.34 $ 12.34 Najviša cijena ikada $ 25.24$ 25.24 $ 25.24 Najniža cijena $ 11.33$ 11.33 $ 11.33 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -4.45% Promjena cijene (7D) -13.05% Promjena cijene (7D) -13.05%

Proprietary Trading Network (SN8) cijena u stvarnom vremenu je $11.71. Tijekom protekla 24 sata, SN8trgovalo je između najniže cijene $ 11.33 i najviše cijene $ 12.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN8 je $ 25.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN8 se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Proprietary Trading Network (SN8)

Tržišna kapitalizacija $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M Količina u optjecaju 2.44M 2.44M 2.44M Ukupna količina 2,436,168.102523339 2,436,168.102523339 2,436,168.102523339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Proprietary Trading Network je $ 28.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN8 je 2.44M, s ukupnom količinom od 2436168.102523339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.54M.