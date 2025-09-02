Više o SN8

SN8 Informacije o cijeni

SN8 Službena web stranica

SN8 Tokenomija

SN8 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Proprietary Trading Network Logotip

Proprietary Trading Network Cijena (SN8)

Neuvršten

1 SN8 u USD cijena uživo:

$11.71
$11.71$11.71
-4.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Proprietary Trading Network (SN8)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:21 (UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11.33
$ 11.33$ 11.33
24-satna najniža cijena
$ 12.34
$ 12.34$ 12.34
24-satna najviša cijena

$ 11.33
$ 11.33$ 11.33

$ 12.34
$ 12.34$ 12.34

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

$ 11.33
$ 11.33$ 11.33

-0.27%

-4.45%

-13.05%

-13.05%

Proprietary Trading Network (SN8) cijena u stvarnom vremenu je $11.71. Tijekom protekla 24 sata, SN8trgovalo je između najniže cijene $ 11.33 i najviše cijene $ 12.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN8 je $ 25.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN8 se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Proprietary Trading Network (SN8)

$ 28.54M
$ 28.54M$ 28.54M

--
----

$ 28.54M
$ 28.54M$ 28.54M

2.44M
2.44M 2.44M

2,436,168.102523339
2,436,168.102523339 2,436,168.102523339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Proprietary Trading Network je $ 28.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN8 je 2.44M, s ukupnom količinom od 2436168.102523339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.54M.

Proprietary Trading Network (SN8) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Proprietary Trading Network u USD iznosila je $ -0.54609715756364.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Proprietary Trading Network u USD iznosila je $ -2.9246778900.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Proprietary Trading Network u USD iznosila je $ -2.9859094800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Proprietary Trading Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.54609715756364-4.45%
30 dana$ -2.9246778900-24.97%
60 dana$ -2.9859094800-25.49%
90 dana$ 0--

Što je Proprietary Trading Network (SN8)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Proprietary Trading Network (SN8)

Službena web-stranica

Proprietary Trading Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Proprietary Trading Network (SN8) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Proprietary Trading Network (SN8) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Proprietary Trading Network.

Provjerite Proprietary Trading Network predviđanje cijene sada!

SN8 u lokalnim valutama

Proprietary Trading Network (SN8) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Proprietary Trading Network (SN8) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SN8 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Proprietary Trading Network (SN8)

Koliko Proprietary Trading Network (SN8) vrijedi danas?
Cijena SN8 uživo u USD je 11.71 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SN8 u USD?
Trenutačna cijena SN8 u USD je $ 11.71. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Proprietary Trading Network?
Tržišna kapitalizacija za SN8 je $ 28.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SN8?
Količina u optjecaju za SN8 je 2.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SN8?
SN8 je postigao ATH cijenu od 25.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SN8?
SN8 je vidio ATL cijenu od 11.33 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SN8?
24-satni obujam trgovanja za SN8 je -- USD.
Hoće li SN8 još narasti ove godine?
SN8 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SN8 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:21 (UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.