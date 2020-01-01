Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prophet of Ethereum (PROPHET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Prophet of Ethereum (PROPHET) Informacije $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Službena web stranica: https://prophetofeth.com Kupi PROPHET odmah!

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prophet of Ethereum (PROPHET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Povijesni maksimum: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00145724 $ 0.00145724 $ 0.00145724 Saznajte više o cijeni Prophet of Ethereum (PROPHET)

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prophet of Ethereum (PROPHET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROPHET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROPHET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROPHET tokena, istražite PROPHET cijenu tokena uživo!

