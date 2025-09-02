Prophet of Ethereum (PROPHET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00143033 $ 0.00143033 $ 0.00143033 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00143033$ 0.00143033 $ 0.00143033 Najviša cijena ikada $ 0.00683847$ 0.00683847 $ 0.00683847 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +2.50% Promjena cijene (7D) -15.36% Promjena cijene (7D) -15.36%

Prophet of Ethereum (PROPHET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00132334. Tijekom protekla 24 sata, PROPHETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00143033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROPHET je $ 0.00683847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROPHET se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i -15.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prophet of Ethereum (PROPHET)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prophet of Ethereum je $ 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROPHET je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.32M.