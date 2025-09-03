Propel (PEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.923186$ 0.923186 $ 0.923186 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -0.35% Promjena cijene (7D) -0.35%

Propel (PEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEL je $ 0.923186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -0.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Propel (PEL)

Tržišna kapitalizacija $ 43.32K$ 43.32K $ 43.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Količina u optjecaju 99.00M 99.00M 99.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Propel je $ 43.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEL je 99.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.76K.