Prometheum Prodigy (PMPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prometheum Prodigy (PMPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Prometheum Prodigy (PMPY) Informacije layer2 ai blockchain Službena web stranica: https://www.prometheumprodigy.org/

Prometheum Prodigy (PMPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prometheum Prodigy (PMPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.81K $ 21.81K $ 21.81K Ukupna količina: $ 619.76M $ 619.76M $ 619.76M Količina u optjecaju: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Povijesni maksimum: $ 0.04329694 $ 0.04329694 $ 0.04329694 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Prometheum Prodigy (PMPY)

Prometheum Prodigy (PMPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prometheum Prodigy (PMPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PMPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PMPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PMPY tokena, istražite PMPY cijenu tokena uživo!

PMPY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PMPY? Naša PMPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

