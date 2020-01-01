Prol AI (PROL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prol AI (PROL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Prol AI (PROL) Informacije Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Službena web stranica: https://prol.ai Bijela knjiga: https://prol.ai/whitepaper

Prol AI (PROL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prol AI (PROL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.05K $ 17.05K $ 17.05K Ukupna količina: $ 981.15M $ 981.15M $ 981.15M Količina u optjecaju: $ 946.54M $ 946.54M $ 946.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.67K $ 17.67K $ 17.67K Povijesni maksimum: $ 0.00174475 $ 0.00174475 $ 0.00174475 Povijesni minimum: $ 0.00001463 $ 0.00001463 $ 0.00001463 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Prol AI (PROL)

Prol AI (PROL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prol AI (PROL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROL tokena, istražite PROL cijenu tokena uživo!

