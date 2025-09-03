Prol AI (PROL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00174475$ 0.00174475 $ 0.00174475 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.43% Promjena cijene (7D) +10.43%

Prol AI (PROL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PROLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROL je $ 0.00174475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prol AI (PROL)

Tržišna kapitalizacija $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K Količina u optjecaju 946.54M 946.54M 946.54M Ukupna količina 981,148,635.583722 981,148,635.583722 981,148,635.583722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prol AI je $ 17.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROL je 946.54M, s ukupnom količinom od 981148635.583722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.29K.