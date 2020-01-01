ProjectOasis (OASIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ProjectOasis (OASIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ProjectOasis (OASIS) Informacije ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Službena web stranica: https://projectoasis.io/

ProjectOasis (OASIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ProjectOasis (OASIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.57K $ 32.57K $ 32.57K Ukupna količina: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Količina u optjecaju: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 115.28K $ 115.28K $ 115.28K Povijesni maksimum: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Povijesni minimum: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Trenutna cijena: $ 0.00823445 $ 0.00823445 $ 0.00823445 Saznajte više o cijeni ProjectOasis (OASIS)

ProjectOasis (OASIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ProjectOasis (OASIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OASIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OASIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OASIS tokena, istražite OASIS cijenu tokena uživo!

