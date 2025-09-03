ProjectOasis (OASIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00816286 $ 0.00816286 $ 0.00816286 24-satna najniža cijena $ 0.00824561 $ 0.00824561 $ 0.00824561 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00816286$ 0.00816286 $ 0.00816286 24-satna najviša cijena $ 0.00824561$ 0.00824561 $ 0.00824561 Najviša cijena ikada $ 8.69$ 8.69 $ 8.69 Najniža cijena $ 0.00657828$ 0.00657828 $ 0.00657828 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -11.75% Promjena cijene (7D) -11.75%

ProjectOasis (OASIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00823445. Tijekom protekla 24 sata, OASIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00816286 i najviše cijene $ 0.00824561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OASIS je $ 8.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00657828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OASIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -11.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ProjectOasis (OASIS)

Tržišna kapitalizacija $ 32.57K$ 32.57K $ 32.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 115.28K$ 115.28K $ 115.28K Količina u optjecaju 3.96M 3.96M 3.96M Ukupna količina 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ProjectOasis je $ 32.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OASIS je 3.96M, s ukupnom količinom od 14000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.28K.