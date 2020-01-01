Project89 (PROJECT89) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Project89 (PROJECT89), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Project89 (PROJECT89) Informacije Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance.

Project89 (PROJECT89) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Project89 (PROJECT89), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Ukupna količina: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Količina u optjecaju: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Povijesni maksimum: $ 0.100625 $ 0.100625 $ 0.100625 Povijesni minimum: $ 0.00116525 $ 0.00116525 $ 0.00116525 Trenutna cijena: $ 0.00732799 $ 0.00732799 $ 0.00732799 Saznajte više o cijeni Project89 (PROJECT89)

Project89 (PROJECT89) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Project89 (PROJECT89) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROJECT89 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROJECT89 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROJECT89 tokena, istražite PROJECT89 cijenu tokena uživo!

PROJECT89 Predviđanje cijene

