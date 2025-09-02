Project89 (PROJECT89) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00770158 $ 0.00770158 $ 0.00770158 24-satna najniža cijena $ 0.00812077 $ 0.00812077 $ 0.00812077 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00770158$ 0.00770158 $ 0.00770158 24-satna najviša cijena $ 0.00812077$ 0.00812077 $ 0.00812077 Najviša cijena ikada $ 0.100625$ 0.100625 $ 0.100625 Najniža cijena $ 0.00116525$ 0.00116525 $ 0.00116525 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -3.37% Promjena cijene (7D) -11.33% Promjena cijene (7D) -11.33%

Project89 (PROJECT89) cijena u stvarnom vremenu je $0.00778004. Tijekom protekla 24 sata, PROJECT89trgovalo je između najniže cijene $ 0.00770158 i najviše cijene $ 0.00812077, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROJECT89 je $ 0.100625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00116525.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROJECT89 se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -3.37% u posljednjih 24 sata i -11.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project89 (PROJECT89)

Tržišna kapitalizacija $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,879,630.684693 999,879,630.684693 999,879,630.684693

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project89 je $ 7.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROJECT89 je 999.88M, s ukupnom količinom od 999879630.684693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.78M.