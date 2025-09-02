Više o PROJECT89

Project89 Cijena (PROJECT89)

$0.00778004
-3.30%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:50:59 (UTC+8)

Project89 (PROJECT89) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00770158
24-satna najniža cijena
$ 0.00812077
24-satna najviša cijena

$ 0.00770158
$ 0.00812077
$ 0.100625
$ 0.00116525
+0.33%

-3.37%

-11.33%

-11.33%

Project89 (PROJECT89) cijena u stvarnom vremenu je $0.00778004. Tijekom protekla 24 sata, PROJECT89trgovalo je između najniže cijene $ 0.00770158 i najviše cijene $ 0.00812077, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROJECT89 je $ 0.100625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00116525.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROJECT89 se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -3.37% u posljednjih 24 sata i -11.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project89 (PROJECT89)

$ 7.78M
--
$ 7.78M
999.88M
999,879,630.684693
Trenutačna tržišna kapitalizacija Project89 je $ 7.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROJECT89 je 999.88M, s ukupnom količinom od 999879630.684693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.78M.

Project89 (PROJECT89) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Project89 u USD iznosila je $ -0.00027150111118746.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Project89 u USD iznosila je $ -0.0013545594.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Project89 u USD iznosila je $ +0.0009666411.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Project89 u USD iznosila je $ +0.0052516377631121258.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00027150111118746-3.37%
30 dana$ -0.0013545594-17.41%
60 dana$ +0.0009666411+12.42%
90 dana$ +0.0052516377631121258+207.71%

Što je Project89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

Resurs Project89 (PROJECT89)

Project89 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project89 (PROJECT89) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project89 (PROJECT89) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project89.

Provjerite Project89 predviđanje cijene sada!

PROJECT89 u lokalnim valutama

Project89 (PROJECT89) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project89 (PROJECT89) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROJECT89 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project89 (PROJECT89)

Koliko Project89 (PROJECT89) vrijedi danas?
Cijena PROJECT89 uživo u USD je 0.00778004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROJECT89 u USD?
Trenutačna cijena PROJECT89 u USD je $ 0.00778004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project89?
Tržišna kapitalizacija za PROJECT89 je $ 7.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROJECT89?
Količina u optjecaju za PROJECT89 je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROJECT89?
PROJECT89 je postigao ATH cijenu od 0.100625 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROJECT89?
PROJECT89 je vidio ATL cijenu od 0.00116525 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROJECT89?
24-satni obujam trgovanja za PROJECT89 je -- USD.
Hoće li PROJECT89 još narasti ove godine?
PROJECT89 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROJECT89 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Project89 (PROJECT89) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.