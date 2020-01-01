Project WITH (WIKEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Project WITH (WIKEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Project WITH (WIKEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Project WITH (WIKEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Ukupna količina: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Količina u optjecaju: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Povijesni maksimum: $ 0.116517 $ 0.116517 $ 0.116517 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00357502 $ 0.00357502 $ 0.00357502 Saznajte više o cijeni Project WITH (WIKEN)

Project WITH (WIKEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Project WITH (WIKEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIKEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIKEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIKEN tokena, istražite WIKEN cijenu tokena uživo!

