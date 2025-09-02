Project WITH (WIKEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00358668 $ 0.00358668 $ 0.00358668 24-satna najniža cijena $ 0.00386289 $ 0.00386289 $ 0.00386289 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00358668$ 0.00358668 $ 0.00358668 24-satna najviša cijena $ 0.00386289$ 0.00386289 $ 0.00386289 Najviša cijena ikada $ 0.116517$ 0.116517 $ 0.116517 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.95% Promjena cijene (1D) -6.45% Promjena cijene (7D) -6.12% Promjena cijene (7D) -6.12%

Project WITH (WIKEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00361238. Tijekom protekla 24 sata, WIKENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00358668 i najviše cijene $ 0.00386289, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIKEN je $ 0.116517, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIKEN se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -6.45% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project WITH (WIKEN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Količina u optjecaju 1.05B 1.05B 1.05B Ukupna količina 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project WITH je $ 3.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIKEN je 1.05B, s ukupnom količinom od 1057574353.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.82M.