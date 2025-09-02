Project Plutus (PPCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02505722$ 0.02505722 $ 0.02505722 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +28.47% Promjena cijene (1D) +21.93% Promjena cijene (7D) +37.17% Promjena cijene (7D) +37.17%

Project Plutus (PPCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPCOIN je $ 0.02505722, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPCOIN se promijenio za +28.47% u posljednjih sat vremena, +21.93% u posljednjih 24 sata i +37.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Plutus (PPCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Plutus je $ 32.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPCOIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.87K.