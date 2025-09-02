Project Nostradamus ($AMEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00359886 $ 0.00359886 $ 0.00359886 24-satna najniža cijena $ 0.0040446 $ 0.0040446 $ 0.0040446 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00359886$ 0.00359886 $ 0.00359886 24-satna najviša cijena $ 0.0040446$ 0.0040446 $ 0.0040446 Najviša cijena ikada $ 0.280498$ 0.280498 $ 0.280498 Najniža cijena $ 0.00359886$ 0.00359886 $ 0.00359886 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) -8.34% Promjena cijene (7D) -19.98% Promjena cijene (7D) -19.98%

Project Nostradamus ($AMEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037026. Tijekom protekla 24 sata, $AMENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00359886 i najviše cijene $ 0.0040446, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AMEN je $ 0.280498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00359886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AMEN se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i -19.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Nostradamus ($AMEN)

Tržišna kapitalizacija $ 77.76K$ 77.76K $ 77.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.76K$ 77.76K $ 77.76K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Nostradamus je $ 77.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AMEN je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.76K.