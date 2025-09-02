Više o $AMEN

Project Nostradamus Cijena ($AMEN)

1 $AMEN u USD cijena uživo:

$0.0037026
$0.0037026
-8.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Project Nostradamus ($AMEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:48 (UTC+8)

Project Nostradamus ($AMEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.24%

-8.34%

-19.98%

-19.98%

Project Nostradamus ($AMEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037026. Tijekom protekla 24 sata, $AMENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00359886 i najviše cijene $ 0.0040446, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AMEN je $ 0.280498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00359886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AMEN se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i -19.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Nostradamus ($AMEN)

$ 77.76K
$ 77.76K

--
----

$ 77.76K
$ 77.76K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Nostradamus je $ 77.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AMEN je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.76K.

Project Nostradamus ($AMEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Project Nostradamus u USD iznosila je $ -0.000336923782922857.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Project Nostradamus u USD iznosila je $ -0.0017989100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Project Nostradamus u USD iznosila je $ -0.0024250060.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Project Nostradamus u USD iznosila je $ -0.003693995317221844.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000336923782922857-8.34%
30 dana$ -0.0017989100-48.58%
60 dana$ -0.0024250060-65.49%
90 dana$ -0.003693995317221844-49.94%

Što je Project Nostradamus ($AMEN)

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

Resurs Project Nostradamus ($AMEN)

Službena web-stranica

Project Nostradamus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project Nostradamus ($AMEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project Nostradamus ($AMEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project Nostradamus.

Provjerite Project Nostradamus predviđanje cijene sada!

$AMEN u lokalnim valutama

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project Nostradamus ($AMEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $AMEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project Nostradamus ($AMEN)

Koliko Project Nostradamus ($AMEN) vrijedi danas?
Cijena $AMEN uživo u USD je 0.0037026 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $AMEN u USD?
Trenutačna cijena $AMEN u USD je $ 0.0037026. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project Nostradamus?
Tržišna kapitalizacija za $AMEN je $ 77.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $AMEN?
Količina u optjecaju za $AMEN je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $AMEN?
$AMEN je postigao ATH cijenu od 0.280498 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $AMEN?
$AMEN je vidio ATL cijenu od 0.00359886 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $AMEN?
24-satni obujam trgovanja za $AMEN je -- USD.
Hoće li $AMEN još narasti ove godine?
$AMEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $AMEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:48 (UTC+8)

