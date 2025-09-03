Više o 32

Project 32 Logotip

Project 32 Cijena (32)

Neuvršten

1 32 u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Project 32 (32)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:22:18 (UTC+8)

Project 32 (32) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-1.46%

-1.46%

Project 32 (32) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 32trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 32 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 32 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project 32 (32)

$ 7.21K
$ 7.21K$ 7.21K

--
----

$ 7.21K
$ 7.21K$ 7.21K

3.23B
3.23B 3.23B

3,232,289,887.042066
3,232,289,887.042066 3,232,289,887.042066

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project 32 je $ 7.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 32 je 3.23B, s ukupnom količinom od 3232289887.042066. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21K.

Project 32 (32) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Project 32 u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Project 32 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Project 32 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Project 32 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0+24.86%
60 dana$ 0+43.11%
90 dana$ 0--

Što je Project 32 (32)

Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.

Resurs Project 32 (32)

Službena web-stranica

Project 32 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project 32 (32) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project 32 (32) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project 32.

Provjerite Project 32 predviđanje cijene sada!

32 u lokalnim valutama

Project 32 (32) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project 32 (32) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 32 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project 32 (32)

Koliko Project 32 (32) vrijedi danas?
Cijena 32 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 32 u USD?
Trenutačna cijena 32 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project 32?
Tržišna kapitalizacija za 32 je $ 7.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 32?
Količina u optjecaju za 32 je 3.23B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 32?
32 je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 32?
32 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 32?
24-satni obujam trgovanja za 32 je -- USD.
Hoće li 32 još narasti ove godine?
32 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 32 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.