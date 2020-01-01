PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PROFIT AI (PROFIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it's an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Službena web stranica: https://www.profitaieth.com/ Bijela knjiga: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PROFIT AI (PROFIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 156.34K $ 156.34K $ 156.34K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 156.34K $ 156.34K $ 156.34K Povijesni maksimum: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 Povijesni minimum: $ 0.00348855 $ 0.00348855 $ 0.00348855 Trenutna cijena: $ 0.0156137 $ 0.0156137 $ 0.0156137 Saznajte više o cijeni PROFIT AI (PROFIT)

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PROFIT AI (PROFIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROFIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROFIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROFIT tokena, istražite PROFIT cijenu tokena uživo!

PROFIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROFIT? Naša PROFIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

