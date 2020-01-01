PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u PROFIT AI (PROFIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart.

Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems

Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

Službena web stranica:
https://www.profitaieth.com/
Bijela knjiga:
https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PROFIT AI (PROFIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 156.34K
$ 156.34K
Ukupna količina:
$ 10.00M
$ 10.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 156.34K
$ 156.34K
Povijesni maksimum:
$ 0.0411361
$ 0.0411361
Povijesni minimum:
$ 0.00348855
$ 0.00348855
Trenutna cijena:
$ 0.0156137
$ 0.0156137

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike PROFIT AI (PROFIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PROFIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PROFIT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PROFIT tokena, istražite PROFIT cijenu tokena uživo!

PROFIT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PROFIT? Naša PROFIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.