PROFIT AI (PROFIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00348855 $ 0.00348855 $ 0.00348855 24-satna najniža cijena $ 0.01571346 $ 0.01571346 $ 0.01571346 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00348855$ 0.00348855 $ 0.00348855 24-satna najviša cijena $ 0.01571346$ 0.01571346 $ 0.01571346 Najviša cijena ikada $ 0.0411361$ 0.0411361 $ 0.0411361 Najniža cijena $ 0.00348855$ 0.00348855 $ 0.00348855 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -5.50% Promjena cijene (7D) -5.50%

PROFIT AI (PROFIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01538578. Tijekom protekla 24 sata, PROFITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00348855 i najviše cijene $ 0.01571346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROFIT je $ 0.0411361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00348855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROFIT se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -5.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PROFIT AI (PROFIT)

Tržišna kapitalizacija $ 152.65K$ 152.65K $ 152.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.65K$ 152.65K $ 152.65K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PROFIT AI je $ 152.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROFIT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.65K.