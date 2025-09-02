Više o PROFIT

PROFIT AI Logotip

PROFIT AI Cijena (PROFIT)

Neuvršten

1 PROFIT u USD cijena uživo:

$0.01538578
-1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena PROFIT AI (PROFIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:38 (UTC+8)

PROFIT AI (PROFIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00348855
24-satna najniža cijena
$ 0.01571346
24-satna najviša cijena

$ 0.00348855
$ 0.01571346
$ 0.0411361
$ 0.00348855
-0.78%

-1.52%

-5.50%

-5.50%

PROFIT AI (PROFIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01538578. Tijekom protekla 24 sata, PROFITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00348855 i najviše cijene $ 0.01571346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROFIT je $ 0.0411361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00348855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROFIT se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -5.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PROFIT AI (PROFIT)

$ 152.65K
--
$ 152.65K
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PROFIT AI je $ 152.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROFIT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.65K.

PROFIT AI (PROFIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PROFIT AI u USD iznosila je $ -0.00023833988735394.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PROFIT AI u USD iznosila je $ +0.0017819410.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PROFIT AI u USD iznosila je $ -0.0030227303.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PROFIT AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00023833988735394-1.52%
30 dana$ +0.0017819410+11.58%
60 dana$ -0.0030227303-19.64%
90 dana$ 0--

Što je PROFIT AI (PROFIT)

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PROFIT AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PROFIT AI (PROFIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PROFIT AI (PROFIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PROFIT AI.

Provjerite PROFIT AI predviđanje cijene sada!

PROFIT u lokalnim valutama

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PROFIT AI (PROFIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROFIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PROFIT AI (PROFIT)

Koliko PROFIT AI (PROFIT) vrijedi danas?
Cijena PROFIT uživo u USD je 0.01538578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROFIT u USD?
Trenutačna cijena PROFIT u USD je $ 0.01538578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PROFIT AI?
Tržišna kapitalizacija za PROFIT je $ 152.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROFIT?
Količina u optjecaju za PROFIT je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROFIT?
PROFIT je postigao ATH cijenu od 0.0411361 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROFIT?
PROFIT je vidio ATL cijenu od 0.00348855 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROFIT?
24-satni obujam trgovanja za PROFIT je -- USD.
Hoće li PROFIT još narasti ove godine?
PROFIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROFIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:44:38 (UTC+8)

PROFIT AI (PROFIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

