Professional Fighters League Fan Token (PFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.092671 24-satna najniža cijena $ 0.092798 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 6.95 Najniža cijena $ 0.076611 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -8.78%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.092687. Tijekom protekla 24 sata, PFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.092671 i najviše cijene $ 0.092798, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PFL je $ 6.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.076611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PFL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -8.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Tržišna kapitalizacija $ 183.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 463.44K Količina u optjecaju 1.98M Ukupna količina 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Professional Fighters League Fan Token je $ 183.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PFL je 1.98M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 463.44K.