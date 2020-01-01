ProductClank ($PRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ProductClank ($PRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ProductClank ($PRO) Informacije TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products. Službena web stranica: https://productclank.com/ Bijela knjiga: https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building Kupi $PRO odmah!

ProductClank ($PRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ProductClank ($PRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 620.95K $ 620.95K $ 620.95K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 620.95K $ 620.95K $ 620.95K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ProductClank ($PRO)

ProductClank ($PRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ProductClank ($PRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $PRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $PRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $PRO tokena, istražite $PRO cijenu tokena uživo!

