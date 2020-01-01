Probit (PROB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Probit (PROB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Probit (PROB) Informacije ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Službena web stranica: https://www.probit.com/en-us/token Bijela knjiga: https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf Kupi PROB odmah!

Probit (PROB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Probit (PROB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Ukupna količina: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Količina u optjecaju: $ 27.70M $ 27.70M $ 27.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Povijesni maksimum: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 Povijesni minimum: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Trenutna cijena: $ 0.066118 $ 0.066118 $ 0.066118 Saznajte više o cijeni Probit (PROB)

Probit (PROB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Probit (PROB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROB tokena, istražite PROB cijenu tokena uživo!

