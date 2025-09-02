Više o PROB

Probit Cijena (PROB)

Neuvršten

1 PROB u USD cijena uživo:

$0.055921
+11.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Probit (PROB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:02:13 (UTC+8)

Probit (PROB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04459699
24-satna najniža cijena
$ 0.05592
24-satna najviša cijena

$ 0.04459699
$ 0.05592
$ 0.638644
$ 0.03102895
+3.12%

+11.85%

+39.11%

+39.11%

Probit (PROB) cijena u stvarnom vremenu je $0.055921. Tijekom protekla 24 sata, PROBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04459699 i najviše cijene $ 0.05592, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROB je $ 0.638644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03102895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROB se promijenio za +3.12% u posljednjih sat vremena, +11.85% u posljednjih 24 sata i +39.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Probit (PROB)

$ 1.55M
--
$ 10.62M
27.70M
190,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Probit je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROB je 27.70M, s ukupnom količinom od 190000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.

Probit (PROB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Probit u USD iznosila je $ +0.00592426.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Probit u USD iznosila je $ +0.0225094886.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Probit u USD iznosila je $ +0.0238557028.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Probit u USD iznosila je $ +0.015672847225894496.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00592426+11.85%
30 dana$ +0.0225094886+40.25%
60 dana$ +0.0238557028+42.66%
90 dana$ +0.015672847225894496+38.94%

Što je Probit (PROB)

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Probit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Probit (PROB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Probit (PROB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Probit.

Provjerite Probit predviđanje cijene sada!

PROB u lokalnim valutama

Probit (PROB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Probit (PROB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Probit (PROB)

Koliko Probit (PROB) vrijedi danas?
Cijena PROB uživo u USD je 0.055921 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROB u USD?
Trenutačna cijena PROB u USD je $ 0.055921. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Probit?
Tržišna kapitalizacija za PROB je $ 1.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROB?
Količina u optjecaju za PROB je 27.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROB?
PROB je postigao ATH cijenu od 0.638644 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROB?
PROB je vidio ATL cijenu od 0.03102895 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROB?
24-satni obujam trgovanja za PROB je -- USD.
Hoće li PROB još narasti ove godine?
PROB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Probit (PROB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.