Probit (PROB) Informacije o cijeni (USD)

Probit (PROB) cijena u stvarnom vremenu je $0.055921. Tijekom protekla 24 sata, PROBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04459699 i najviše cijene $ 0.05592, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROB je $ 0.638644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03102895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROB se promijenio za +3.12% u posljednjih sat vremena, +11.85% u posljednjih 24 sata i +39.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Probit (PROB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Probit je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROB je 27.70M, s ukupnom količinom od 190000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.