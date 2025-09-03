Privix (PRIVIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.111166 $ 0.111166 $ 0.111166 24-satna najniža cijena $ 0.499661 $ 0.499661 $ 0.499661 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.111166$ 0.111166 $ 0.111166 24-satna najviša cijena $ 0.499661$ 0.499661 $ 0.499661 Najviša cijena ikada $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Najniža cijena $ 0.01918554$ 0.01918554 $ 0.01918554 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) -2.92% Promjena cijene (7D) -25.41% Promjena cijene (7D) -25.41%

Privix (PRIVIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.473687. Tijekom protekla 24 sata, PRIVIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.111166 i najviše cijene $ 0.499661, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIVIX je $ 1.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01918554.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIVIX se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i -25.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Privix (PRIVIX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Privix je $ 4.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIVIX je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.72M.